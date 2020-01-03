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HaberlerÇaykur Rizespor Haberleri Hasan Yavuz Bakır: Çok ciddi görüştüğümüz isimler var
03.01.2020 - 12:44 | | RİZE (AA)

Hasan Yavuz Bakır: Çok ciddi görüştüğümüz isimler var

Çaykur Rizespor Kulübü Basın Sözcüsü Hasan Yavuz Bakır, devre arası transferi için görüştükleri isimler olduğunu, takıma direkt katkı sağlayacak oyuncu almak zorunda olduklarını söyledi.

Hasan Yavuz Bakır: Çok ciddi görüştüğümüz isimler var
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Bakır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, devreye 20 puan ile girdiklerini, tehlike çemberinin üzerinde olsalar da bunun yeterli olmayacağını, ikinci devrenin telafisinin imkansız olduğunu belirtti. 

Devre arasında birçok takımın transfer arayışı içerisinde olduğunu aktaran Bakır, "Bizim de üzerinde durduğumuz önemli isimler var. Sportif Direktörümüz Yılmaz Bal dün itibarıyla İstanbul'da görüşmelere başladı. Çok ciddi görüştüğümüz isimler var. Takıma direkt katkı sağlayacak oyuncuları kadromuza katmak zorundayız. Alınan oyuncular, gidecek oyuncuları şekillendirecek." dedi.

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Teknik Direktör İsmail Kartal'ın ilk yarı raporunu hazırladığını ve çalışmaların bu doğrultuda ilerlediğini vurgulayan Bakır, "İç ve dış transferde zorlu bir süreç bizi bekliyor. Sözleşmesi biten oyuncularımız var. Bunlarla da görüşeceğiz. Hocamızın raporu doğrultusunda ikinci yarıda bizimle olamayacak arkadaşlarımız olacak. Bu süreci en az kusur ile atlatıp, ikinci yarıya çok daha güçlü girmek için çalışıyoruz." şeklinde konuştu.

Bakır, Portekiz ve Fransa'dan oyuncuları uzun süre izlediklerini, transferi gerçekleştirmek için çalıştıklarını ifade etti.

Hasan Yavuz Bakır, devre arası kamp programının da belli olduğuna değinerek, 5 Ocak Pazar günü Antalya Belek'te toplanarak çalışmalarını burada sürdüreceklerini, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda Galatasaray ile Rize'de yapacakları maç öncesi kente döneceklerini aktardı.

Hasan Yavuz Bakır: Çok ciddi görüştüğümüz isimler var

  

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