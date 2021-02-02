Hatay Belen’de fidan dikim töreni!

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ve Hatay Valisi Rahmi Doğan, Hatay Belen’de hatıra ormanına 35 bin fidan dikim törenine katıldı. Geçtiğimiz yıl Belen’de çıkan talihsiz yangın sonrası zarar gören ormanlık alanlara 35 bin fidan dikildi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan, “Fenerbahçe’yi ilimizde ağırlamaktan dolayı memnunuz. Maç için gelmişken, sosyal sorumluluk kapsamında bize destek oldular. Yazın çok büyük yangınlar atlattık. Türkiye’nin her kesiminden fidan bağışı oldu. Fenerbahçe de Türkiye’nin her yerinden topladığı 35 bin fidanı bize bağışladı. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum” dedi. Ali Koç da, “Sezon başından beri bu deplasmanı heyecanla bekliyorduk. İnşallah dostluğun kazanacağı bir maç olur. Hatayspor oynadığı futbolla futbolseverlerin gönlünde taht kuruyor. 1951 yılında Fenerbahçe’nin yolu buradan geçti. O zaman Antakya Kurtuluşspor ile maç yapmıştık. Burada olmaktan dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.