21.12.2020 - 19:22 |
Hatay Büyükşehir Belediyespor - Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 68-58
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u 68-58 yendi.
Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u 68-58 yendi.
Salon: Antakya
Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Tolga Edis, Seda Esen
Hatay Büyükşehir Belediyespor: Kübra İmren Siyahdemir 3, Derin Yaya 8, Prince 10, Ben Abdelkader 21, Gueye 24, İdil Türk, Gizem Başaran 2
Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Raushan Gültekin 2, Fontaine 14, Meskonyte 14, Gülfer Tokatlı 4, Wallace 24, Ladin Özel, Öykü Taşkın, İlknur Yıldızhan
1. Periyot: 15-16
Devre: 27-28
3. Periyot: 51-48