Basketbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasketbol Haberleri Hatay Büyükşehir Belediyespor - Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 68-58
21.12.2020 - 19:22 |

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 68-58

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u 68-58 yendi.

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 68-58
ABONE OL

Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi 11. hafta erteleme maçında Hatay Büyükşehir Belediyespor, sahasında Büyükşehir Belediye Adana Basketbol'u 68-58 yendi.

Salon: Antakya

Hakemler: Mehmet Serdar Ünal, Tolga Edis, Seda Esen 

Hatay Büyükşehir Belediyespor: Kübra İmren Siyahdemir 3, Derin Yaya 8, Prince 10, Ben Abdelkader 21, Gueye 24, İdil Türk, Gizem Başaran 2

Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: Raushan Gültekin 2, Fontaine 14, Meskonyte 14, Gülfer Tokatlı 4, Wallace 24, Ladin Özel, Öykü Taşkın, İlknur Yıldızhan 

1. Periyot: 15-16

Devre: 27-28 

3. Periyot: 51-48

Hatay Büyükşehir Belediyespor - Büyükşehir Belediye Adana Basketbol: 68-58

    Xavi'nin La Liga'daki ilk golü!
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Başakşehir'de koronavirüs vakası!
      Başakşehir'de koronavirüs vakası!
    2. Terim ile Marcao PFDK'ya sevk edildi!
      Terim ile Marcao PFDK'ya sevk edildi!
    3. Yılport Samsunspor, Bolu'yu devirdi!
      Yılport Samsunspor, Bolu'yu devirdi!
    4. Hatay evinde kazandı!
      Hatay evinde kazandı!
    5. Kyle Kuzma'ya 3 yıllık yeni kontrat
      Kyle Kuzma'ya 3 yıllık yeni kontrat



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Fenerbahçe'de Başakşehir hazırlığı! İdmanda 2 isim yer almadı...

    Fenerbahçe'de Başakşehir hazırlığı! İdmanda 2 isim yer almadı...

    Son dakika - Trabzonspor'un Hatayspor kamp kadrosu açıklandı!

    Son dakika - Trabzonspor'un Hatayspor kamp kadrosu açıklandı!

    CANLI ANLATIM | Konyaspor - Sivasspor

    CANLI ANLATIM | Konyaspor - Sivasspor

    CANLI ANLATIM | Antalyaspor - Kayserispor

    CANLI ANLATIM | Antalyaspor - Kayserispor

    Sıradaki Haber

    Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

    Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

    Şimdi DeğilHemen Keşfet