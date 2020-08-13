Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerSüper Lig Haberleri Hatay'da yapımı süren yeni statta sona gelindi
13.08.2020 - 13:34 | | HATAY (AA) -

Hatay'da yapımı süren yeni statta sona gelindi

Hatay Valisi Rahmi Doğan, "Eylülün ilk haftasında burayı hazır hale getirirsek kasımın ilk haftası veya ekimin son haftası gibi maçımızı da burada oynamış olacağız" dedi.

Hatay'da yapımı süren yeni statta sona gelindi
ABONE OL

Hatay Valisi Rahmi Doğan, kentte yapımı süren 25 bin seyirci kapasiteli yeni statta incelemede bulundu.

Doğan, beraberinde Hatayspor Başkanı Nihat Tazearslan, başkan vekili Aydın Toksöz ve basın sözcüsü Rahmi Vardı ile yapımı devam eden stada geldi.

Statta incelemede bulunan Doğan, gelinen aşama hakkında ilgililerden bilgi aldı.

Doğan, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un "yeni yuvasını" hazır hale getirmek için büyük gayret içerisinde olduklarını söyledi.

Hatayda yapımı süren yeni statta sona gelindi

Stadyumun kaba inşaatının bittiğini anımsatan Doğan, şöyle konuştu: "Çim ve koltuklarla ilgili Gençlik ve Spor Bakanlığımız, valiliğimize yeterli ödeneği gönderdi. Valilik olarak biz de ihalesini yaptık. Çok ciddi bir çalışma var, bu çalışma sadece gündüz değil gece de devam ediyor. Eylülün ilk haftasına inşallah burasını hazır hale getireceğiz ancak malum çimin yetişmesi ve futbol oynanabilir hale gelmesi açısından belli bir süre beklenmesi gerekiyor. Ancak fikstür buna uygun, federasyonla da görüşüldü. Federasyon, bizim ilk iki maçımızı deplasmana verecek, daha sonra milli maç arası var. Dolayısıyla 5 haftalık bir vaktimiz oluyor. Eylülün ilk haftasında burayı hazır hale getirirsek kasımın ilk haftası veya ekimin son haftası gibi maçımızı da burada oynamış olacağız."

Doğan, stat koltuklarının bordo-beyaz olarak Hatayspor'un renklerine uygun seçildiğini, takıma tesis yapılması için de çalışma içerisinde olduklarını ifade etti.

Tazearslan: Eski statta emniyet çalışması yapacağız

 Başkan Tazearslan, mevcuttaki Atatürk Stadı'nın da Süper Lig'de maç oynanabilir konumuna getirilmesi için çalışma yapılacağını belirtti.

Süper Lig'de herhangi bir fikstür aksamasının çok mümkün olmadığını anlatan Tazearslan, "Başka yerde maç yapmak çok zor oluyor, biz bunu geçen sene yaşadık. Bu sebeple o statta da bir emniyet çalışması yapacağız. Durumu meclise arz ettik, sağ olsunlar meclis üyelerimizin oy birliğiyle kabul gördü." ifadesini kullandı.

Tazearslan, antrenmanlarını da Atatürk Stadı'nda yapmayı düşündüklerini sözlerine ekledi.

 

    TFF Başkanı Nihat Özdemir, Siirt Özel İdarespor tesisinde incelemelerde bulundu
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Trabzonspor, 1 oyuncusunun testinin pozitif çıktığını açıkladı
      Son dakika | Trabzonspor, 1 oyuncusunun testinin pozitif çıktığını açıkladı
    2. Premier Lig'de sezonun en iyi genç oyuncusu Trent Alexander-Arnold
      Premier Lig'de sezonun en iyi genç oyuncusu Trent Alexander-Arnold
    3. Son dakika | Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
      Son dakika | Galatasaray'da iki futbolcunun koronavirüs testi pozitif çıktı
    4. Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi! Başkan transferi açıkladı...
      Sivasspor, Rıza Çalımbay ile sözleşme yeniledi! Başkan transferi açıkladı...
    5. Willian, Arsenal'de!
      Willian, Arsenal'de!



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Anadolu Efes'e yeni sponsor

    Anadolu Efes'e yeni sponsor

    Shenzhen'de Jordi Cruyff dönemi

    Shenzhen'de Jordi Cruyff dönemi

    Son dakika | Trabzonspor, Jozo Simunovic ile anlaşmaya vardı

    Son dakika | Trabzonspor, Jozo Simunovic ile anlaşmaya vardı

    Transfer haberleri | Trondsen yola çıktı, geliyor

    Transfer haberleri | Trondsen yola çıktı, geliyor  

    Sıradaki Haber