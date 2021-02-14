Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerAlanyaspor Haberleri Hatayspor - Alanyaspor: 0-0
14.02.2021 - 15:11 |

Hatayspor - Alanyaspor: 0-0

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı.

Hatayspor - Alanyaspor: 0-0
ABONE OL

Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Hatayspor evinde Alanyaspor'la karşılaştı.

Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakanın ilk yarısında Hatayspor Boupendza'nın şutlarıyla rakip kaleyi yokladı. Fakat karşılıklı pozisyonlara rağmen ilk yarı golsüz sonuçlandı. 45. dakikada ise Hatayspor'da Popov ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.

İkinci yarıda da karşılıklı ataklara rağmen maçtan gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.

Bu sonuçla Hatayspor puanını 39'a yükseltirken, Alanyaspor da 42. puanını hanesine yazdırdı. 

 

MAÇTAN DAKİKALAR

2. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza'nın sert şutunu kaleci Marafona, ikinci hamlede kontrol etti.

15. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahası önüne yaptığı ortada topla buluşan Boupendza'nın şutu üstten auta gitti.

22. dakikada Babacar'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Munir'de kaldı.

37. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde kale önünde Caulker'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir kurtardı.

44. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Caulker'ın altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir, son anda çizgiden çıkardı.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.

Hatayspor - Alanyaspor: 0-0

 

Uzay Gökerman'dan Mesut Özil yorumu!
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Ömer Bayram: "Önemli olan liderliği korumaktı"
    Ömer Bayram: "Önemli olan liderliği korumaktı"
  2. Luyindama'dan sakatlık itirafı!
    Luyindama'dan sakatlık itirafı!
  3. Aktürkoğlu'dan Fatih Terim ve şampiyonluk sözleri!
    Aktürkoğlu'dan Fatih Terim ve şampiyonluk sözleri!
  4. Djokovic, Zverev ve Halep çeyrek finalde
    Djokovic, Zverev ve Halep çeyrek finalde
  5. 'Yediğimiz gol oyundan kopmamıza neden oldu'
    'Yediğimiz gol oyundan kopmamıza neden oldu'
YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması

Galatasaray-Kasımpaşa maçı öncesi TT Stadyumu'nda kar temizleme çalışması

Bayern Münih, savunma oyucusu Upamecano’yu 5 yıllığına transfer etti

Bayern Münih, savunma oyucusu Upamecano’yu 5 yıllığına transfer etti

Konyaspor - Denizlispor: 2-0

Konyaspor - Denizlispor: 2-0

Hatayspor - Alanyaspor: 0-0

Hatayspor - Alanyaspor: 0-0

Sıradaki Haber

Türkiye’nin haber yaşam platformu Milliyet Dijital yenilendi!

Uygulama ile devam et, gündemi kaçırma!

Şimdi DeğilHemen Keşfet