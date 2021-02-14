Hatayspor - Alanyaspor: 0-0
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 25. haftasında ağırladığı Aytemiz Alanyaspor'la 0-0 berabere kaldı.
Süper Lig'in 25. hafta mücadelesinde Hatayspor evinde Alanyaspor'la karşılaştı.
Antakya Atatürk Stadı'nda saat 16.00'da başlayan müsabakanın ilk yarısında Hatayspor Boupendza'nın şutlarıyla rakip kaleyi yokladı. Fakat karşılıklı pozisyonlara rağmen ilk yarı golsüz sonuçlandı. 45. dakikada ise Hatayspor'da Popov ikinci sarı kartı görerek takımını 10 kişi bıraktı.
İkinci yarıda da karşılıklı ataklara rağmen maçtan gol sesi çıkmayınca takımlar sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrıldı.
Bu sonuçla Hatayspor puanını 39'a yükseltirken, Alanyaspor da 42. puanını hanesine yazdırdı.
MAÇTAN DAKİKALAR
2. dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Boupendza'nın sert şutunu kaleci Marafona, ikinci hamlede kontrol etti.
15. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ceza sahası önüne yaptığı ortada topla buluşan Boupendza'nın şutu üstten auta gitti.
22. dakikada Babacar'ın ceza sahası dışından çektiği şutta top kaleci Munir'de kaldı.
37. dakikada sağ köşeden kullanılan kornerde kale önünde Caulker'in yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir kurtardı.
44. dakikada sağ kanattan kullanılan kornerde Caulker'ın altıpas içinde yaptığı kafa vuruşunu kaleci Munir, son anda çizgiden çıkardı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 berabere bitti.