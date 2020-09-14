Hatayspor - Başakşehir: 2-0

Süper Lig’in ilk haftasında Hatayspor ile son şampiyon Başakşehir, Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Mücadele Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Frei'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Demba Ba kafayla dokundu, top dışarı çıktı.

52. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada bomboş pozisyondaki Visca topu ıska geçti.

57. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmadan sekip kaleci Munir'de kaldı.

59. dakikada Hataysporlu Gökhan'ın ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci Mert kurtardı.

66. dakikada Hatayspor'un kullandığı serbest vuruşta Mirkan'ın şutu yan direğin dibinden dışarı çıktı.

76. dakikada Hatay ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.

81. dakikada Mirkan'ın ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut yandan az farkla dışarı gitti.

90. dakikada Traore'nin savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Barbosa'nın kayarak yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

Hatayspor: Munır xxx, Popov xx, Yusuf Abdioğlu xxx, Pablo xxx, Mesut Çaytemel xxx, Rayane Aabid xx (Soner Örnek dk. 89 ?), Isaac Sackey xxx, Selim Ilgaz xxx (Helder Barbosa dk. 72 xx), Gökhan Karadeniz xxx (Mirkan Aydın dk. 65 x), Ruben Ribeiro xx, Mame Diouf xx (Adama Traore dk. 65 xx)

Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Mahmut Emir, Burak Çamoğlu, Abdurrahman, Idır Ouali,

Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Başakşehir: Mert Günok x, Caiçara x (Rafael dk. 87 ?), Skrtel xx, Epureanu xx, Hasan Ali xx (Cemali Sertel dk. 72 x), Mahmut Tekdemir xx (Berkay Özcan dk. 72 x) İrfan Can xx, Visca x, Aleksic x (Kerim Frei dk. 46 x), Crivelli x (Enes Karakuş dk. 78 x), Demba Ba xx

Yedekler: Volkan Babacan, Carlos Ponck, Mehmet Topal, Mete Demir, Gulbrandsen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Selim Ilgaz (dk. 36), Helder Barbosa (dk. 90) (Hatayspor)

Sarı kartlar: Caiçara, Skrtel (Başakşehir), Ruben Ribeiro (Hatayspor)





Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu