Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerBasaksehir Haberleri Hatayspor - Başakşehir: 2-0
14.09.2020 - 18:13 | | İHA

Hatayspor - Başakşehir: 2-0

Süper Lig'in yeni ekibi Hatayspor, son şampiyon Medipol Başakşehir'i evinde 2-0 mağlup etti.

Hatayspor - Başakşehir: 2-0
ABONE OL

Süper Lig’in ilk haftasında Hatayspor ile son şampiyon Başakşehir, Gaziantep Kalyon Stadı'nda karşılaştı. Mücadele Hatayspor'un 2-0 üstünlüğüyle sona erdi.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

49. dakikada Frei'ın sol kanattan yaptığı ortaya ceza sahasındaki Demba Ba kafayla dokundu, top dışarı çıktı.
52. dakikada Hasan Ali'nin sol kanattan yaptığı ortada bomboş pozisyondaki Visca topu ıska geçti.
57. dakikada Visca'nın ceza sahası dışından çektiği sert şut savunmadan sekip kaleci Munir'de kaldı.
59. dakikada Hataysporlu Gökhan'ın ceza sahası içerisinden çektiği şutu kaleci Mert kurtardı.
66. dakikada Hatayspor'un kullandığı serbest vuruşta Mirkan'ın şutu yan direğin dibinden dışarı çıktı.
76. dakikada Hatay ceza sahasında topla buluşan Crivelli'nin vuruşu yan ağlarda kaldı.
81. dakikada Mirkan'ın ceza sahasının hemen önünden çektiği sert şut yandan az farkla dışarı gitti.
90. dakikada Traore'nin savunma arkasına attığı pasta topla buluşan Barbosa'nın kayarak yaptığı vuruş ağlarla buluştu. 2-0

Stat: Gaziantep Kalyon

Hakemler: Mete Kalkavan xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

Hatayspor: Munır xxx, Popov xx, Yusuf Abdioğlu xxx, Pablo xxx, Mesut Çaytemel xxx, Rayane Aabid xx (Soner Örnek dk. 89 ?), Isaac Sackey xxx, Selim Ilgaz xxx (Helder Barbosa dk. 72 xx), Gökhan Karadeniz xxx (Mirkan Aydın dk. 65 x), Ruben Ribeiro xx, Mame Diouf xx (Adama Traore dk. 65 xx)

Yedekler: Akın Alkan, Alexandros Katranis, Mahmut Emir, Burak Çamoğlu, Abdurrahman, Idır Ouali,
Teknik Direktör: Ömer Erdoğan

Başakşehir: Mert Günok x, Caiçara x (Rafael dk. 87 ?), Skrtel xx, Epureanu xx, Hasan Ali xx (Cemali Sertel dk. 72 x), Mahmut Tekdemir xx (Berkay Özcan dk. 72 x) İrfan Can xx, Visca x, Aleksic x (Kerim Frei dk. 46 x), Crivelli x (Enes Karakuş dk. 78 x), Demba Ba xx

Yedekler: Volkan Babacan, Carlos Ponck, Mehmet Topal, Mete Demir, Gulbrandsen

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Selim Ilgaz (dk. 36), Helder Barbosa (dk. 90) (Hatayspor)
Sarı kartlar: Caiçara, Skrtel (Başakşehir), Ruben Ribeiro (Hatayspor)


Hatayspor - Başakşehir: 2-0

Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu

    Çaykur Rizespor Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0
      Akhisarpor: 0 - Tuzlaspor: 0
    2. Balıkesirspor: 3 - Giresunspor: 1
      Balıkesirspor: 3 - Giresunspor: 1
    3. Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
      Yeni Malatyaspor, Göztepe maçı hazırlıklarına başladı
    4. Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
      Çaykur Rizespor, Kasımpaşa maçı hazırlıklarına başladı
    5. Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı
      Antalyaspor, Beşiktaş maçı hazırlıklarına başladı



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    Kasımpaşa, Schalke 04'ten genç kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti

    Kasımpaşa, Schalke 04'ten genç kaleci Erdem Canpolat'ı transfer etti

    PSG'den, ırkçı sözlere maruz kaldığını iddia eden Neymar'a destek

    PSG'den, ırkçı sözlere maruz kaldığını iddia eden Neymar'a destek

    Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi

    Oğuzhan Özyakup'un adalesinde birinci derece zorlanma tespit edildi

    Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi kadrosuna kattı

    Göztepe, Macar kaleci Balazs Megyeri'yi kadrosuna kattı

    Sıradaki Haber