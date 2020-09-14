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14.09.2020 - 18:13 |

Hatayspor Başakşehir maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası bu akşam Hatayspor Başakşehir maçıyla kapanıyor. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.

Hatayspor Başakşehir maçında 11'ler belli oldu
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Süper Lig2in son şampiyonu Medipol Başakşehir, lige bu sezon yükselen Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Hatayspor Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

Haftanın kapanış mücadelesinbde hakem Mete Kalkavan düdük çalacak. 

İŞTE 11'LER;

Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben Ribeiro, Gökhan, Diouf

Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Edin Visca, Crivelli, Demba Ba

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