Hatayspor Başakşehir maçında 11'ler belli oldu

Süper Lig2in son şampiyonu Medipol Başakşehir, lige bu sezon yükselen Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Hatayspor Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...

Haftanın kapanış mücadelesinbde hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.



İŞTE 11'LER;



Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben Ribeiro, Gökhan, Diouf



Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Edin Visca, Crivelli, Demba Ba







Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu