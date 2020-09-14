14.09.2020 - 18:13 |
Hatayspor Başakşehir maçında 11'ler belli oldu
Süper Lig'de 2020-2021 sezonun ilk haftası bu akşam Hatayspor Başakşehir maçıyla kapanıyor. Karşılaşmanın 11'leri belli oldu.
Süper Lig2in son şampiyonu Medipol Başakşehir, lige bu sezon yükselen Hatayspor deplasmanına konuk oluyor. Hatayspor Başakşehir maçı bu akşam saat 20:00'de başlayacak ve mücadele beIN Sports HD1'den canlı yayınlanacak...
Haftanın kapanış mücadelesinbde hakem Mete Kalkavan düdük çalacak.
İŞTE 11'LER;
Hatayspor: Munir, Yusuf, Pablo, Mesut, Popov, Sackey, Rayane, Selim, Ruben Ribeiro, Gökhan, Diouf
Başakşehir: Mert Günok, Caiçara, Skrtel, Epureanu, Hasan Ali Kaldırım, İrfan Can Kahveci, Mahmut Tekdemir, Aleksic, Edin Visca, Crivelli, Demba Ba
Başakşehir'in Şampiyonluğa Uzanan Yolculuğu