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10.01.2021 - 11:29 |

Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hatayspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler...

Hatayspor - Beşiktaş maçı bu akşam oynanacak. Süper Lig'in 18. haftasında gerçekleştirilecek Atakaş Hatayspor- Beşiktaş karşılaşmasını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maça saatler kala taraftalar maç saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladılar. Peki Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hatayspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler...
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Beşiktaş, bu hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacak. Hatayspor'da kırmızı kart gören kaleci Munir yarınki karşılaşmada yer alamayacak. Hatayspor - Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?

Hatayspor - Beşiktaş maçı bugün yani 10 Ocak 2021 tarihinde saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'de yayınlanacak.

ALİ PALABIYIK MAÇI YÖNETECEK

Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.

MUNİR MAÇTA YER ALAMAYACAK

Hatayspor'da geçen hafta Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören kaleci Munir yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Akın, Popov, Pablo, Mesut, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Boupendza, Akintola

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar

 

 

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