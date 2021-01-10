Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak? Hatayspor - Beşiktaş muhtemel 11'ler...
Hatayspor - Beşiktaş maçı bu akşam oynanacak. Süper Lig'in 18. haftasında gerçekleştirilecek Atakaş Hatayspor- Beşiktaş karşılaşmasını hakem Ali Palabıyık yönetecek. Maça saatler kala taraftalar maç saatini ve yayınlanacağı kanalı araştırmaya başladılar. Peki Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş, bu hafta deplasmanda Atakaş Hatayspor ile oynayacak. Hatayspor'da kırmızı kart gören kaleci Munir yarınki karşılaşmada yer alamayacak. Hatayspor - Beşiktaş maçı ile ilgili detaylar taraftarlar tarafından araştırılmaya başlandı. Peki Hatayspor - Beşiktaş maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?
HATAYSPOR - BEŞİKTAŞ MAÇI SAAT KAÇTA?
Hatayspor - Beşiktaş maçı bugün yani 10 Ocak 2021 tarihinde saat 19.00'da başlayacak. Karşılaşma beIN Sports 1'de yayınlanacak.
ALİ PALABIYIK MAÇI YÖNETECEK
Antakya Atatürk Stadı'nda oynanacak maçı hakem Ali Palabıyık yönetecek.
MUNİR MAÇTA YER ALAMAYACAK
Hatayspor'da geçen hafta Gençlerbirliği ile oynadığı müsabakada kırmızı kart gören kaleci Munir yarınki karşılaşmada görev yapamayacak.
MUHTEMEL 11'LER
Hatayspor: Akın, Popov, Pablo, Mesut, Katranis, Aabid, Ribeiro, Traore, Selim, Boupendza, Akintola
Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Atiba, Oğuzhan, Ghezzal, Larin, Aboubakar