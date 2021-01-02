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02.01.2021 - 14:11 |

Hatayspor - Konyaspor: 2-1

Süper Lig'in 16. haftasında Atakaş Hatayspor ile İttifak Holding Konyaspor karşı karşıya geldi. Mücadeleyi Hatayspor 2-1 kazandı. Boupendza attığı gollerle damga vurdu

Hatayspor - Konyaspor: 2-1
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Süper Lig'de Atakaş Hatayspor evinde İttifak Holding Konyaspor 'u konuk etti. Mücadeleyi Hatayspor 2-1 kazandı.

Hatayspor'un gollerini 43. ve 68. dakikalarda Boupendza kaydetti. İttifak Holding Konyaspor'un golünü 33. dakikada A. Kravets  Ahmet Çalık attı.

Boupendza 5 gün arayla toplamda 6. golünü kaydetti.

Bu sonuçla Hatayspor 27 puanla 5. sırada yer aldı. Konyaspor ise 19 puanla 11. sırada yer aldı.

 

 Hatayspor - Konyaspor: 2-1 

 

 

İLK 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Billong, Santos, Katranis, Aabid, Ribeior Traore, Akintola, Boupendza, Diouf

Konyaspor: Sehic, Skubic, Ahmet, Abdülkerim, Guilherme, Hadziahmetovic, Jevtovic, Shengelia, Erdon Daci, Cikalleshi, Kravets

Hatayspor - Konyaspor: 2-1

MAÇTAN DAKİKALAR

3. dakikada Hatayspor, Abdulkerim'in yaptığı faul sonucu ceza sahasının sağından serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Aabid'in ortasında Diouf'un yaptığı kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta çıktı. 

9. dakikada Konyaspor'da sol kanattan Daci'nin ceza sahasına gönderdiği topla buluşan Skubic'in kaleye çektiği şutu kaleci Munir, iki hamlede uzaklaştırdı. 

13. dakikada konuk ekibin ceza sahasına yakın bir noktada topla buluşan Shegelia'nın çektiği şutta top kale direği yanından az farkla auta gitti. 

24. dakikada Hatayspor'da ceza sahası içerisinde Diouf'un yaptığı topuk pasında topu alan Boupendza meşin yuvarlığı kaleye gönderdi, kaleci Sehic, meşin yuvarlağı topu köşeden çıkarttı. 

32. dakikada konuk ekip öne geçti. Soldan yapılan ortada Skubic topu sağdan kafayla içeri gönderdi. Topla buluşan Kravets, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-1. 

43. dakika Hatayspor eşitliği yakaladı. Boupendza ceza sahası çizgisi üstünde çektiği etkili şutta meşin yuvarlak sol köşeden filelerle buluştu: 1-1. 

Mücadelenin ilk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlandı.

 

 

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