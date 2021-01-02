Hatayspor - Konyaspor maçı saat kaçta, hangi kanalda? Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçı muhtemel 11'leri

2021 yılında da Süper Lig heyecanı kaldığı yerden devam ediyor. Bugün Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor karşıya karşıya geliyor. Taraftarların merakla beklediği mücadelenin saati ve canlı yayın kanalı belirlendi. İşte Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçını kaçırmak istemeyenler için bilinmesi gerekenler...

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI SAAT KAÇTA?

Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçı Antakya Atatürk Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak.

HATAYSPOR - KONYASPOR MAÇI HANGİ KANALDA?

Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçı beIN SPORTS HD 2'den canlı yayınlanacak.

HATAYSPOR - KONYASPOR HAKEMİ KİM?

Atakaş Hatayspor - İttifak Holding Konyaspor maçını hakem Alper Ulusoy yönetecek.

MUHTEMEL 11'LER

Hatayspor: Munir, Popov, Katranis, Billong, Pablo, Ruben Ribeiro, Aabid, Traore, Akintola, Boupendza, Mame Biram Diouf.

Konyaspor: Sehiç, Skubic, Uğur Demirok, Ahmet Çalık, Guilherme Sitya, Daci, Oğuz Kaan, Hadziahmetovic, Shengelia, Jevtovic

Hatayspor, Konyaspor maçı hazırlıklarını tamamladı

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 16. haftasında İttifak Holding Konyaspor'u ağırlayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre bordo-beyazlı takım, Antakya Atatürk Stadı'nda teknik direktör Ömer Erdoğan yönetiminde çalıştı.

Antrenmanda futbolcular, 5'e 2 top kapma ve hava topu çalışması yaptı.

Basına kapalı gerçekleşen idman, yaklaşık 1 saat sürdü.

Konyaspor'da Hatayspor maçı hazırlıkları

İttifak Holding Konyaspor, Süper Lig'in 16. haftasında 2 Ocak Cumartesi günü Atakaş Hatayspor'a konuk olacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüp açıklamasına göre, Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İsmail Kartal yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma koşusuyla başladı.

Ardından 3 grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan yeşil-beyazlı ekip, taktik idmanla çalışmayı tamamladı.

Antrenmana, tedavilerine devam edilen ve takımdan ayrı çalışan oyuncular katılmadı.