Hatayspor liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ Toplu sonuÃ§lar...

Hatayspor liderliÄŸini sürdürdü! Toplu sonuçlar...
TFF 1. Lig'de 21. hafta tek maÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda tamamlandÄ± ve Hatayspor liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
TFF 1. Lig'de 21. hafta tek maÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda tamamlandÄ± ve Hatayspor liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â
HaftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Akhisarspor, 2-0 Ã¶ne geÃ§tiÄŸi maÃ§ta Ekol GÃ¶z Menemenspor'la 2-2 berabere kaldÄ±. Lider Hatayspor, deplasmanda Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'le 1-1 berabere kalarak puanÄ±nÄ± 42'ye yÃ¼kseltti. Hatayspor'u 38 puanla BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor takip etti.Â
Giresunspor ile Ä°stanbulspor arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸma ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle konuk ekip 1-0 Ã¶ndeyken 34. dakikada ertelenmiÅŸti.
SonuÃ§lar
Ligin 21. haftasÄ±nda alÄ±nan sonuÃ§lar ÅŸu ÅŸekilde:
Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-Hatayspor: 1-1Â
EskiÅŸehirspor-AltÄ±nordu: 3-0Â
Adana Demirspor-Adanaspor: 4-1Â
Cesar Grup Ãœmraniyespor-Ekol Hastanesi BalÄ±kesirspor: 0-3Â
BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼: 1-0Â
OsmanlÄ±spor-Bursaspor: 2-4Â
Altay-Boluspor: 2-1Â
Akhisarspor-Ekol GÃ¶z Menemenspor: 2-2
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