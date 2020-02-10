Hatayspor liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ Toplu sonuÃ§lar...

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Haberler1.Lig Haberleri Hatayspor liderliÄŸini sürdürdü! Toplu sonuçlar...
10.02.2020 - 21:57 |

Hatayspor liderliÄŸini sürdürdü! Toplu sonuçlar...

TFF 1. Lig'de 21. hafta tek maÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda tamamlandÄ± ve Hatayspor liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â

Hatayspor liderliÄŸini sürdürdü! Toplu sonuçlar...

TFF 1. Lig'de 21. hafta tek maÃ§ dÄ±ÅŸÄ±nda tamamlandÄ± ve Hatayspor liderliÄŸini sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼.Â 

HaftanÄ±n kapanÄ±ÅŸ maÃ§Ä±nda Akhisarspor, 2-0 Ã¶ne geÃ§tiÄŸi maÃ§ta Ekol GÃ¶z Menemenspor'la 2-2 berabere kaldÄ±. Lider Hatayspor, deplasmanda Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k'le 1-1 berabere kalarak puanÄ±nÄ± 42'ye yÃ¼kseltti. Hatayspor'u 38 puanla BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor takip etti.Â 

Giresunspor ile Ä°stanbulspor arasÄ±nda oynanan karÅŸÄ±laÅŸma ise kar yaÄŸÄ±ÅŸÄ± nedeniyle konuk ekip 1-0 Ã¶ndeyken 34. dakikada ertelenmiÅŸti.

SonuÃ§lar

Ligin 21. haftasÄ±nda alÄ±nan sonuÃ§lar ÅŸu ÅŸekilde:

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k-Hatayspor: 1-1Â 

EskiÅŸehirspor-AltÄ±nordu: 3-0Â 

Adana Demirspor-Adanaspor: 4-1Â 

Cesar Grup Ãœmraniyespor-Ekol Hastanesi BalÄ±kesirspor: 0-3Â 

BÃ¼yÃ¼kÅŸehir Belediye Erzurumspor-KeÃ§iÃ¶rengÃ¼cÃ¼: 1-0Â 

OsmanlÄ±spor-Bursaspor: 2-4Â 

Altay-Boluspor: 2-1Â 

Akhisarspor-Ekol GÃ¶z Menemenspor: 2-2

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