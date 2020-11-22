Hatayspor - Rizespor (CANLI)

Süper Lig'de 9. hafta heyecanı Hatayspor - Rizespor karşılaşmasıyla devam ediyor. Ligde 9. sırada bulunan Rizespor, 11. sıradaki Hatayspor'a konuk oluyor.

Ligde oynadığı son 3 karşılaşmada 9 puan toplayan Çaykur Rizespor, 6. haftada aldığı ağır Alanyaspor mağlubiyetinden sonra performansı yükselen Hatayspor ile 3 puan için mücadele ediyor.

Teknik direktörler Murat Sönmez ve Stjephan Tomas'ı ilk kez karşı karşıya getiren maçın hakemi ise Halis Özkahya. Yardımcıları ise Mustafa Sönmez ve Hakan Ceylan. beIN Sports'tan canlı olarak ekranlara gelen maçı Skorer'den anbean canlı olarak takip edebilirsiniz.

İLK 11'LER

HATAYSPOR: Munir, Mesut, Pablo Renan, Yusuf, Burak, Rayane, Sackey, Selim, Traore, Babajide, Diouf

RİZESPOR: Gökhan, Moroziuk, Emir, Meriah, Melnjak, Abdullah, Donsah, Fabricio, Boldrin, Onur Bulut, Skoda.

DİKKAT ÇEKEN İSTATİSTİKLER

Hatayspor'un bu sezon Süper Lig'de attığı beş golün üçünde Mame Biram Diouf'un doğrudan katkısı var. Rizespor'da ise Süper Lig'de atılan son dört golün üçünde Fabricio Baiano'nun doğrudan katkısı var

İLK KEZ KARŞILAŞACAKLAR

Hatayspor ile Rizespor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. Bu sezon evinde oynadığı üç Süper Lig maçının ikisini kazanan Hatayspor tek puan kaybını gol yediği tek karşılaşma olan Sivasspor maçında yaşadı.

Oynadığı son üç Süper Lig maçını da kazanan Rizespor, daha uzun bir seriyi en son Şubat 2001'de yakalamıştı.