Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberler1.Lig Haberleri Hatayspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Şampiyonluğu hak ettik"
20.07.2020 - 11:59 | | HATAY (AA) - İZZİDDİN NAZLI -

Hatayspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Şampiyonluğu hak ettik"

 TFF 1. Lig'de sezonu ilk sırada tamamlayarak Süper Lig'e yükselen Hatayspor'un teknik direktörü Mehmet Altıparmak, şampiyonluğu hak ettiklerini söyledi.

Hatayspor Teknik Direktörü Altıparmak: "Şampiyonluğu hak ettik"
ABONE OL

Ligde bitime bir hafta kala şampiyonluğunu ilan ederek Süper Lig'e yükselmeyi garantileyen bordo-beyazlılar, son hafta maçında karşılaştığı Bursaspor'u da yenerek sezonu galibiyetle kapattı.

Sezonu 66 puanla tamamlayan Hatayspor'da teknik direktör Mehmet Altıparmak da bir ilke imza attı.

Kentin Süper Lig'e yükselen ilk takımını çalıştıran Altıparmak, son 3 sezonda çalıştırdığı 3 ekibi de mutlu sona ulaştırmayı başardı.

Hatayspor Teknik Direktörü Altıparmak: Şampiyonluğu hak ettik

"Şampiyonluğu hak eden bir takımımız vardı"

 

Mehmet Altıparmak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kuruluşundan bu yana geçen 53 yıllık sürede ilk kez Süper Lig'de mücadele edecek Hatayspor'un şampiyonluğu hak ettiğini, Süper Lig hasretini sonlandırmanın da kendisine nasip olduğunu söyledi.

Bu durumun kendisi için büyük bir onur olduğunu aktaran Altıparmak, şöyle devam etti:

"Kendi adıma Türkiye'de bir rekor kırdım, 3'te 3 oldu. Bu, benim için inanılmaz bir şey. Hem Türkiye'de hem dünyada böyle bir şey yok. Bunun mutluluğu var ama en önemlisi 53 yıldır bekleyen Hatay'a bu şampiyonluğu getirmekti, bunun için de ayrıca çok mutluyuz. Şampiyonluğu hak eden bir takımımız vardı. İnanılmaz bir aile ortamı oluşturuldu ve bu aile ortamı sonunda da hep beraber şampiyon olduk. Artık eğlenme, şampiyonluğu kutlama zamanı."

"Süper Lig'de kalıcı olmak çok önemli"

Altıparmak, Hatayspor'un Süper Lig'de kalıcı olmasını hedeflediklerini dile getirdi.

Bunun için iyi bir planlama yapacaklarını belirten Altıparmak, "Süper Lig'de tabii öncelikle kalıcı olmak çok önemli. Onun için iyi planlama yapmak gerekiyor. Onu oturup yönetimimizle, başkanımızla konuşacağız ve planlamamızı yapacağız." ifadelerini kullandı.

Altıparmak, şampiyonluk yolunda kendilerine destek veren herkese teşekkür etti.

 

    Mohamed Salah'ın Premier Lig'de rüya gibi ikinci dönemi...
    daha fazla video için
    SON DAKİKA
    1. Son dakika | Beşiktaş'taki hırsızlık olayında flaş gelişme! Kovuldu...
      Son dakika | Beşiktaş'taki hırsızlık olayında flaş gelişme! Kovuldu...
    2. Antalyaspor, deplasmanda rekor geliştirdi
      Antalyaspor, deplasmanda rekor geliştirdi
    3. Beşiktaş, Vedat Okyar'ı andı
      Beşiktaş, Vedat Okyar'ı andı
    4. Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da istediğini alamadı
      Milli motosikletçi Deniz Öncü, İspanya'da istediğini alamadı
    5. Denizlispor'un ligde kalması için 1 puan yetiyor
      Denizlispor'un ligde kalması için 1 puan yetiyor



    YAZARLAR
    TÜM YAZARLAR

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

    TFF 1'inci Lig Play-Off yarı final ilk maçlarının hakemleri belli oldu

    Juventus - Lazio maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Juventus - Lazio maçı Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da

    Transfer haberleri | Alexander Sörloth'a çılgın teklif

    Transfer haberleri | Alexander Sörloth'a çılgın teklif

    Son dakika haberler - Yunus Akgün'e İtalyan ilgisi sürüyor

    Son dakika haberler - Yunus Akgün'e İtalyan ilgisi sürüyor

    Sıradaki Haber