Hatayspor-Trabzonspor: 0-1
Süper Lig'in 14. haftasında Trabzonspor, ligin flaş takımlarından Hatayspor'a konuk oldu.
21 takımlı ligde Aralık ayı sıkışık fikstüre sahne olurken, hafta içi mesaisinde takımlar kıyasıya mücadele ediyor. Süper Lig'de 14. hafta heyecanı Hatayspor-Hatayspor maçıyla başladı.
Her iki takımda maç boyunca bulduğu pozisyonları cömertçe harcadı. İlk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede Trabzonspor, Vitor Hugo'nun 74. dakikada attığı golle karşılaşmayı 1-0 kazanmayı başardı.
MAÇTAN DAKİKALAR (İLK YARI)
4. dakikada sağ kanattan Akintola'nın ortasında Diouf, topa dokunamadı. Trabzonspor savunması meşin yuvarlağı uzaklaştırdı.
5. dakikada ev sahibi ekibin atağında sol taraftan içeri sokulan Boupendza son çizgiye inmek isterken Edgar ile girdiği mücadelede yerde kaldı. Hataysporlu oyuncular bu pozisyonda penaltı bekledi. Maçın hakemi Abdulkadir Bitigen, devam kararı verdi.
16. dakikada sol kanattan içeri gönderilen topu kontrol eden Nwakaeme, meşin yuvarlağı Djaniny'e aktardı. Djaniny'in boş pozisyonda yaptığı vuruşta, kaleci Munir gole izin vermedi.
20. dakikada Atakaş Hatayspor'un atağında ceza sahası dışından Akintola'nın sert vuruşunda, meşin yuvarlak az farkla üstten dışarı çıktı.
27. dakikada Ekuban'ın ortasında savunmanın arkasına sarkan Serkan Asan'ın ön direkte yerden kestiği topa, Flavio hareketlendi. Kaleci Munir son anda topu kontrol ederek tehlikeyi önledi.
42. dakikada Traore'nin derinlemesine pasıyla sol çaprazdan savunma arkasına sarkan Diouf, son çizgiye inmeden vuruşunu yaptı. Savunmaya çarpan top, kaleci Uğurcan Çakır'da kaldı.
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