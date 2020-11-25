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25.11.2020 - 17:59 |

Hatayspor, Türkiye Kupası'na veda etti!

Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Hatayspor ile Karacabey Belediyespor karşılaştı.

Hatayspor, Türkiye Kupası'na veda etti!
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Ziraat Türkiye Kupası 4. Eleme Turu'nda Hatayspor ile Karacabey Belediyespor karşı karşıya geldi. 2-2 biten maçta penaltılar sonucunda turu geçen taraf Karacabey oldu.

Karşılaşmada Hatayspor'un golleri; 25. dakikada Soner Örnek ve 81. dakikada Akintola kaydetti. Karacabey'in golleri ise 19. dakikada Temel Taşkın ve 63. dakikada Ömer Çetinbaş kaydetti.

90 dakikası 2-2 biten maçın uzatma bölümünde gol ise olmadı.

Penaltı vuruşlarında rakibine 5-4'lük üstünlük sağlayan 2. Lig ekibi Karacabey Belediyespor, Süper Lig ekibi Hatay'ı eleyerek 5. tura yükseldi.

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Hatayspor, Türkiye Kupasına veda etti

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