27.12.2020 - 10:55 | | HATAY (AA) -
Hatayspor, yarın Antalyaspor'a konuk olacak
Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.
Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ramazan Keleş yönetecek.
Ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.
Geçen hafta Trabzonspor'a sahasında 1-0 mağlup olan bordo-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.