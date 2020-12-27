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27.12.2020 - 10:55 | | HATAY (AA) -

Hatayspor, yarın Antalyaspor'a konuk olacak

Atakaş Hatayspor, Süper Lig'in 15. haftasında yarın deplasmanda Fraport TAV Antalyaspor ile karşılaşacak.

Hatayspor, yarın Antalyaspor'a konuk olacak
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Antalya Stadı'nda saat 19.00'da başlayacak mücadeleyi hakem Ramazan Keleş yönetecek.

Ligde oynadığı 13 maçta 6 galibiyet, 3 beraberlik ve 4 mağlubiyet alan bordo-beyazlılar, 21 puanla 6. sırada yer alıyor.

Geçen hafta Trabzonspor'a sahasında 1-0 mağlup olan bordo-beyazlılar, Antalyaspor deplasmanından galibiyetle ayrılmanın hesaplarını yapıyor.

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