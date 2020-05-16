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Haberler1.Lig Haberleri Hatayspor'a ikinci defa korona virüs testi yapıldı
16.05.2020 - 12:57 | | İHA

Hatayspor'a ikinci defa korona virüs testi yapıldı

TFF 1. Lig ekiplerinden Hatayspor’da futbolcular ve teknik ekibe ikinci kez korona virüs testi yapıldı. Tesisler ve takım otobüsü Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Hatayspor'a ikinci defa korona virüs testi yapıldı
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Liglerin 12 Haziran’da yeniden başlayacağının açıklanmasının ardından Hataysporlu futbolcular ve teknik heyet, Osman Çalgın Tesisleri’nde çalışmalarına devam ediyor. Hataysporlu futbolculara iki grup halinde korona virüs testi yapılırken, ayrıca teknik ekibe ve kulüp personellerine de yapıldı.

Öte yandan Osman Çalgın Tesisleri ve takım otobüsü korona virüse karşı Hatay Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından dezenfekte edildi.

Hatayspora ikinci defa korona virüs testi yapıldı

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