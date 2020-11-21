Hatayspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Kulüpten yapılan açıklamada, yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek bordo-beyazlı ekibe maç öncesi Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi.

Açıklamada, "Çaykur Rizespor maçı öncesi, dün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Teknik ekibimize, kulu?p personelimize ve diğer futbolcularımıza yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.