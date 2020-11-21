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21.11.2020 - 14:10 | | HATAY (AA)

Hatayspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

Süper Lig ekibi Atakaş Hatayspor'da, 1 futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Hatayspor'da 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı
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Kulüpten yapılan açıklamada, yarın sahasında Çaykur Rizespor'u konuk edecek bordo-beyazlı ekibe maç öncesi Kovid-19 testi uygulandığı belirtildi. 

Açıklamada, "Çaykur Rizespor maçı öncesi, dün yapılan Kovid-19 testleri neticesinde bir futbolcumuzda pozitif bulguya rastlanmıştır. Teknik ekibimize, kulu?p personelimize ve diğer futbolcularımıza yapılan testlerin tamamı negatif sonuçlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Hataysporda 1 futbolcunun Kovid-19 testi pozitif çıktı

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