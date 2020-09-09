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09.09.2020 - 14:19 | | AA

Hatayspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçirildi.

Hatayspor'da futbolcular sağlık kontrolünden geçti
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Kulüpten yapılan açıklamada, sezon öncesi oyuncuların Özel Defne Hastanesi'nde bir dizi sağlık kontrolüne tabi tutuldukları belirtildi.

Futbolcuların, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak-burun-boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildiği aktarıldı.

Ayrıca, hastane başhekimi Op. Dr. Haydar Mısırlıoğlu'nun takım kaptanı Mesut Çaytemel'e çiçek takdim edip, yeni sezonda başarı dileklerinde bulunduğu ifade edildi.

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