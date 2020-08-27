Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır.?'' denildi.

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