27.08.2020 - 20:01 | | AA
Hatayspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu.
Süper Lig'in yeni ekiplerinden Atakaş Hatayspor, yapılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testlerinin negatif çıktığını duyurdu. Kulüpten yapılan açıklamada, ''Futbolcularımıza, teknik ekibimize ve kulüp personelimize yapılan Kovid-19 testlerinin tamamı negatif çıkmıştır.?'' denildi.
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