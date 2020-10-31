SÃ¼per Lig'in 7. haftasÄ±nda Demir Grup Sivasspor ile karÅŸÄ±laÅŸacak AtakaÅŸ Hatayspor'da, futbolcular, teknik heyet ve kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yapÄ±lan yeni tip koronavirÃ¼s (Kovid-19) testleri negatif Ã§Ä±ktÄ±.Â

KulÃ¼pten yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re, bordo-beyazlÄ± takÄ±mda Demir Grup Sivasspor maÃ§Ä± Ã¶ncesi futbolcular, teknik heyet ve kulÃ¼p Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na Kovid-19 testi uygulandÄ±.Â

Testlerin tamamÄ± negatif Ã§Ä±ktÄ±.Â

AtakaÅŸ Hatayspor ile Demir Grup Sivasspor, 2 KasÄ±m Pazartesi gÃ¼nÃ¼ saat 20.00'de Antakya AtatÃ¼rk StadÄ±'nda karÅŸÄ±laÅŸacak.

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