1. Lig'de liderlik koltuğunda yer alan ve hedefi mutlak Süper Lig olan Hatayspor'un Galatasaray'la sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan'a transfer teklifi yaptığı iddia edildi. Hatayspor'dan Selçuk İnan açıklaması geldi.

"Şampiyonluk yaşamak çok farklı bir duygu"

Radyospor'a konuşan Hatayspor Teknik Direktörü Mehmet Altıparmak, “Hatayspor olarak önümüzdeki hafta pazartesi günü toplanacağız, Oyuncularımızla görüşüyoruz, fizik olarak %25 kayıpları var. Şu anda psikolojik olarak en iyi durumda olan takım biziz diyebilirim. Ligin bitmesine 6 haftalık süre kaldı, açıkçası sabırsızlıkla ligin başlamasını bekliyoruz. Şampiyonluk yaşamak çok farklı bir duygu, çok büyük mutluluk.” ifadelerini kullandı.

"Selçuk’la Çanakkale'de birlikte oynadık"

Selçuk İnan iddiasını cevaplayan Altıparmak, “Selçuk İnan benim çok sevdiğim bir oyuncu. Selçuk’la Çanakkale'de birlikte oynadık. Selçuk’la görüşme yapmadım, haber tamamen gerçek dışı. Selçuk İnan, Hatay İskendurunlu bizim her zaman kendisine kapımız açık.

"Galatasaray'da bırakır"

Fakat Selçuk'u tanıyorsam futbolu Galatasaray’da bırakır.” şeklinde konuştu. Öte yandan 35 yaşındaki tecrübeli oyuncu bu sezon 11 maçta forma giydi.