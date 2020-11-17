Havuzda Adam Peaty-Emre Sakçı rekabeti damga vurdu!

ERKAN AYRAÇ

Yüzmedeki gururumuz Emre Sakçı organizasyonda kırdığı rekorlarla dikkatleri üzerine çekerken Tokyo Olimpiyatları’nda madalya beklentisini yükseltti. Peaty ise ligin sonuna kadar suskun kalsa da son yarışında 100 metre kelebekte dünya rekoru kırarak gözdağı verdi

Milli yüzücümüz Fenerbahçe sporcusu Emre Sakçı’nın kırdığı rekorlar ve aldığı madalyalar herkesin dikkatini Macaristan’daki Uluslararası Yüzme Ligi’ne çevirirken, Tokyo Olimpiyatları’ndaki kürsü şansımızı da artırdı. Emre’nin bu başarılarından çok Adam Peaty ile girdiği rekabet alkış aldı.

Öncelikle müthiş ikili 19 Ekim’de sahne aldı. Emre Sakçı, 50 metre kurbağalamada 25.74’lük derecesiyle dünya rekortmeni Adam Peaty’yi geçerek zirveye çıktı. 26 Ekim’de ise Fenerbahçe sporcusu 25.50’lik derecesiyle yarışı birinci tamamlarken aynı zamanda Avrupa Büyükler rekorunu da kırdı. Sakçı’nın başarıları bununla da kalmadı. 5 Kasım’da tekrar yarışan milli yüzücü, bu kez de 25.29’luk derecesi ile rekorunu geliştirirken, dünyanın en iyi 2. derecesini elde etti. Milli yüzücü Yüzme Ligi’nde 100 metre kurbağalamada rekabet zirveye çıktı. 10 Kasım’da Emre Sakçı 55.74 ile Avrupa Büyükler Kısa Kulvar rekoru kırsa da bu alanda son sözü Adam Peaty söyledi. Büyük Britanyalı yüzücü önceki gün 100 metre kurbağalamada dünya rekorunu kırdı. Yarışı, 55.49’luk derecesiyle ilk sırada bitiren Peaty, Güney Afrikalı Cameron van der Burgh’un 55.61 ile kırdığı dünya kısa kulvar rekorunu 11 yıl sonra ele geçirmeyi başardı.

Bu organizasyondaki rekabet tabii ki akıllara Tokyo Olimpiyat Oyunları’nı getirdi. 100 metrede Peaty son dokunuşu yapmış olsa da 50 metre kurbağlamada hala en isim milli sporcumuz Emre Sakçı...

Anlamlı günlerde yeni rekorlar!

Macaristan’da yapılan Uluslararası Yüzme Ligi’nde elde ettiği derecelerle gururumuz olan Emre Sakçı’nın rekorları da anlamlı günlere denk geldi. Memleketi İzmir’de meydana gelen deprem sonrasında Avrupa’nın en iyi derecesine imza atan milli sporcu, ardından da Ulu Önder Atatürk’ün ölüm yıldönümü olan 10 Kasım’da da zirveye çıktı. Fenerbahçe’nin yıldız yüzücüsü hem rekorun sevincini hem de bu dereceleri anlamlı günlerde elde etmenin sevincini yaşadı.

Milli yüzücü Emre Sakçı, International Swimming League’de 100 metre kurbağalama kısa kulvar yarışında birinci oldu. Sakçı, 56.51’lik derecesiyle yarışı bitirdi.