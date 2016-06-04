Haydar Yılmaz şampiyonluğun sırrını açıkladı

PTT 1. Lig play-off final maçında Konya'da Adana Demirspor'u penaltı atışlarıyla yenerek tarihinde ilk kez Spor Toto Süper Lig'e yükselen Multigroup Alanyaspor'da kaleci Haydar Yılmaz, inançlarını hiç yitirmediklerini ve bu sayede şampiyon olmayı başardıklarını söyledi.

Güney ekibinde 3 yıldır forma giyen Haydar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Alanyaspor'u hayal ettiği yere taşımanın kaptan olarak kendisini mutlu ettiğini bildirdi.



Alanya'nın ülkenin en güzel ve şirin kentlerinden olduğuna dikkati çeken Haydar Yılmaz, ligde ilk 2'ye giremeyince futbolcuların, taraftarın, teknik heyet ve yönetimin Süper Lig'e çıkma inancını kaybetmediğini vurguladı.



Play-off öncesi Alanya'da balkonlarda, otomobillerde "Şampiyon Alanyaspor" yazıları ve bayraklarını görünce futbolcuların şampiyonluğa motive olduğunu anlatan Haydar, şunları kaydetti: "Teknik heyet, yönetim ve futbolcular olarak tek yumruk olduk. Geçen yıl da play-off oynadık. Geçtiğimiz sezon kimse şampiyonluğu konuşmuyordu. Ancak ligi üçüncü bitirip, play-off oynayınca görüldü ki bu sezon için takımın şampiyon olabileceği inancı daha çok kuvvetlendi. Biz de inancımızı yitirmedik ve neticesinde şampiyon olduk. Çok çalışmanın ödülünü aldık. Şampiyonluk tüm Alanyaspor sevdalılarına armağan olsun."

- "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz"

Haydar Yılmaz, hedeflerinin Süper Lig'de gelecek sezon orta sıralar için oynamak olduğunu vurgulayarak, "Süper Lig'de kalıcı olmak istiyoruz. Konyaspor ve Osmanlıspor gibi takımların yakaladıkları başarıyı örnek alıyoruz. Alanyaspor da neden böyle bir başarı yakalamasın? Bizim için hedeflerimiz hayal değil ama zaman gerektiriyor. Altyapıyı çok iyi kurmak, hedefini, planını çok iyi yapmakla alakalı. Hedefimiz bu yıl orta sıralara oynamak." diye konuştu.



Alanyaspor'un gücünü herkesin çok iyi gördüğünü dile getiren Haydar, "Aynı yolda yürümeye devam edeceğiz. Bu yolda taraftara büyük iş düşüyor. Stadımızın tam anlamıyla dolmuyordu ama şimdi destek zamanı. Şimdi taşın altına bir değil iki elini birden sokmanın zamanı. Şehirde taraftarlar takımlarını hiç yalnız bırakmasın, tribünler sezon boyunca dolsun ve canı gönülden destek versinler. Bize inansınlar başka bir şey istemiyorum." diyerek sözlerini tamamladı.