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02.11.2020 - 08:55 |

Hayırsever Mesut Özil...

Mesut Özil yeni bir hayırseverliğe el attı, Tapedesign giyim markasıyla işbirliğine gitti. Yıldız futbolcunun logosunun bulunduğu sınırlı sayıda üretilen serinin satışından gelecek gelir, yardım kuruluşlarına bağışlanacak

Hayırsever Mesut Özil...
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Onur Dinçer/Skorer Dış Haberler

Gerçekleştirdiği hayır işleriyle dikkat çeken Mesut Özil, yine bir yardımseverliğe el atıyor. Türk asıllı Alman futbolcu bu kez bir spor giyim markasıyla ortaklaşarak yardıma muhtaç kişilere ulaşacak.

Neymar, Haaland, Suarez, Morata, Griezmann gibi bir çok yıldız futbolcunun giydiği Tapedesign spor çorapları ile işbirliği yapan Mesut Özil, markanın sosyal sorumluluk projesi çerçevesinde görev aldı. Bu çerçevede sınırlı sayıda üretilen Players Box serisi 15 Kasım’da piyasaya sürülmeye hazırlanılıyor.

En son Londra’da yemek dağıtmıştı

Her birinin üzerinde Mesut Özil’in logosu bulunan çorap, bandaj ve spor çantalar 49,99 eurodan satılacak ve gelirleri proje çerçevesinde yardım kuruluşlarına bağışlanacak. Arsenal’in kadro dışı bıraktığı ve Fenerbahçe’ye transferi de gündemde olan Mesut son olarak Londra'da 1400 çocuğa yemek yardımı yapmasıyla gündeme gelmişti.

Mario Ofner: ‘Mesut kocaman kalbiyle tanınıyor’

Tapedesign CEO’su Mario Ofner konuyla ilgili olarak “Mesut Özil sosyal konulara duyarlılığı ve kocaman kalbi ile biliniyor. Bu kampanyadan gelecek gelirin ihtiyaç sahiplerine gitmesi de onun için çok önemliydi” dedi.

Mesut Özil: “Böylesi zor zamanlarda önemliydi’

Mesut Özil ise gerçekleştirilen işbirliği ile ilgili olarak “Tapedesign ile ürün geliştirmekten gerçekten keyif aldım. Bu işin en iyi tarafı da bu ürünleri yardıma muhtaç insanlar için kullanabilecek olmamız. Özellikle de içinden geçtiğimiz böylesi zor zamanlarda” ifadelerini kullandı.

Hayırsever Mesut Özil...

 

 

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