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15.08.2020 - 17:12 |

Hazırlık maçı | Fenerbahçe-İstanbulspor: 4-0

Fenerbahçe, yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İstanbulspor'la karşı karşıya geldi. Fenerbahçe maçı 4-0 kazandı.

Hazırlık maçı | Fenerbahçe-İstanbulspor: 4-0
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Kadrosunu yeni transferlerle güçlendiren Fenerbahçe yeni sezon öncesi ilk hazırlık maçında İstanbulspor'la karşılaştı. Mücadeleyi Fenerbahçe 4-0 kazandı.

Sar-lacivertli takımın gollerini 22. dakikada Serdar Aziz, 37. dakikada Vedat Muriqi, 53. dakikada penaltıdan Alper Potuk ve 73. dakikada Mevlüt Erdinç kaydetti.

Öte yandan ilk golün asistini Caner Erkin yaparken ikinci golün asistini Zanka yaptı.

İLK 11

FENERBAHÇE: Altay, Gökhan, Zanka, Serdar, Caner, Ozan, Gustavo, Mert Hakan, Deniz, Ferdi, Vedat

Yeni transferler 11'de

Fenerbahçe'de yeni transferlerden Gökhan Gönül, Caner Erkin ve Mert Hakan Yandaş ilk hazırlık maçında kendilerine 11'de yer bulurken çalışmalara sonradan dahil olan Novak ise Erol Bulut tarafından tercih edilmedi.

Hazırlık maçı | Fenerbahçe-İstanbulspor: 4-0

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