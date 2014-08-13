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13.08.2014 - 15:41 | | AA

"Hazırlık maçları ile takım olduk"

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Çaykur Rizespor'un kulüp basın sözcüsü Aykut Ferah, keyifli ve yorucu bir kamp dönemi geçirdiklerini, hazırlık maçlarının takım bütünlüklerini artırdığını söyledi.

"Hazırlık maçları ile takım olduk"
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Ferah, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Avusturya'da yaptıkları ikinci kamp dönemini tamamlayarak takıma 3 günlük izin verdiklerini belirterek, "Avusturya kampı bizim için önemli bir test oldu. Erzurum kampı sonrasında Avusturya kampında güç toparladık, takım olma yolunda önemli adımlar attık. Gerçekten çok keyifli ve bir o kadar da yorucu bir kamp dönemi geçirdik. Oynadığımız hazırlık maçları takım bütünlüğümüzü artırdı" dedi.

Geçen sezondan çok iyi bir takım oluşturduklarını ifade eden Ferah, "Teknik direktörümüz Mehmet Özdilek'in isteği doğrultusunda Giray Kaçar ve Murat Duruer'i kadromuza kattık. Kadro kalitemizi daha da artırdık. Hazırlık döneminde hocamızın oyun planına göre yaptığımız çalışmalarla güç kazandık, takım bütünlüğümüzü artırdık. Bu sezon bizim için geçen sezondan çok daha iyi ve keyifli geçecek" diye konuştu.

Ligin başlamasına 16 gün kaldığını kaydeden Ferah, "Lige tam olarak hazır olmak için önümüzde önemli bir süre var. Hazırlık maçlarında ortaya çıkan eksikliklerimizi de gidererek sezona girmek istiyoruz. Ligin açılış maçını sahamızda Gençlerbirliği ile yapacağız. Kazanarak lige moralli girmek istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ferah, transfer konusunda tek yetkilinin teknik direktör Mehmet Özdilek ve transfer komitesi olduğunu belirterek, çalışmaların koordineli şekilde sürdüğünü sözlerine ekledi.




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