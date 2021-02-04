HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"HDI Sigorta Afyon Belediyespor oyuncuları, teknik ve idari kadro için gerçekleştirilen son Kovid-19 testleri sonucunda 2 kişinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavisi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.