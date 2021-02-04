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04.02.2021 - 23:50 |

HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı
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ING Basketbol Süper Ligi takımlarından HDI Sigorta Afyon Belediyespor'da iki kişinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığı açıklandı.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada,"HDI Sigorta Afyon Belediyespor oyuncuları, teknik ve idari kadro için gerçekleştirilen son Kovid-19 testleri sonucunda 2 kişinin sonucunun pozitif olduğu tespit edilmiştir. Testi pozitif çıkan arkadaşlarımızın tedavisi ve izolasyon süreci başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

HDI Sigorta Afyon Belediyesporda 2 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı

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