Hedef seriye bağlamak

Süper Lig’de 4-1’lik flaş Beşiktaş galibiyeti ve Çaykur Rizespor deplasmanında gelen 2-1’lik sonuç, Trabzonspor’da olumlu bir hava estiriyor. Ünal Karaman ve ekibi, arka arkaya gelen iki kritik galibiyetin gelecek adına anlamlı olmasını istiyor.

O nedenle ligde seri galibiyete ihtiyaç duyduklarını kaydeden Ünal Karaman, oyuncularını taktiksel hazırlıkların yanında mental olarak da çalıştırıyor. Ligin 8. haftasında evinde Gazişehir’i konuk edecek Karadeniz temsilcisi, çok kritik bir virajdan geçeceklerini düşünüyor. Ligde şu anda 3. sırada oturan bordo-mavililer, zirve yarışındaki yerini sağlamlaştırmak istiyor.

Yoğun bir çalışma programı uygulayan Trabzonspor, dün de Gazişehir maçı hazırlıklarını sürdürdü. Taktik ağırlıklı bir program hazırlayan teknik direktör Karaman, oyuncularına şut ve duran top organizasyonları da çalıştırdı.



Son durum

Öte yandan, sakatlıkları bulunan ve tedavileri devam eden Abdülkadir Ömür, Ekuban ile Onazi antrenmanda yer almadı. Mikel ise takımdan ayrı çalıştı. Bordo-mavili takım bugün yapacağı son idmanla Gazişehir hazırlıklarını bitirecek.