Hedefte Arda var

Onur Dinçer / Skorer Dış Haberler



Atletico Madrid’in Türk yıldızı Arda Turan’a Almanya’nın Bayer Leverkusen takımı talip oldu. Bundesliga’da sezonun flaş ekiplerinden bir tanesi olan ve ligin ilk yarısını Bayern Münih’in ardından ikinci sırada tamamlayan kırmızı beyazlıların sezonun ikinci yarısında kadrosunu daha da güçlendirerek zirve için iddiasını güçlendirmek istediği belirtildi.



Alman basınında yer alan haberlere göre, öncelikle orta sahasında yaratıcı bir oyuncunun arayışında olan Leverkusen’in milli futbolcuyu gözüne kestirdiği ve ara transfer döneminde kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Leverkusen’de Ömer Toprak, Emre Can, Levin Öztunalı ve Eren Derdiyok gibi başka Türk kökenli futbolcular da forma giyiyor.