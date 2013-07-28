Hejda bitti, Adnan yolda

Tecrübeli defansın 2 gün içinde İstanbul’a gelerek resmi sözleşmeyi imzalaması bekleniyor. Yeşil-mavililer, transfer döneminde Kweuke, Necati, Kıvanç, Kağan, Vıera, Pawelek, Tevfik Köse, Koray Altınay, Sylvestre ve Hurşut’u renklerine bağlamıştı. Öte yandan yönetim, U20 Dünya Kupası’nda Irak Milli Takımı’nda mücadele eden Ali Adnan Kadhim için de yönetim Bağdat kulübüyle 650 bin dolara anlaştı.