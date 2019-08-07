Hem ilk maç, hem ilk kırmızı

CELAL UMUT EREN

Futbolda yeni kuralların gelmesiyle teknik direktörlerin kart görme durumu yaşanmaya başladı. Medipol Başakşehir’de teknik direktör Okan Buruk da maç sonu kırmızı kart gördü.

İsrailli hakem Orel Grinfeld’e maç sonunda itirazlarını artıran ve tepki gösteren Buruk kırmızı kart gördü. Ayrıca Başakşehir'de Chedjou da maç sonunda kırmızı kartla cezalandırıldı.

Turuncu-lacivertlilerdeki ilk resmi maçında Olympiakos’a karşı ilk yenilgisini alan deneyimli teknik adam bir teknik adam olarak kart gören ilk Türk hoca oldu.

Bu nedenle basın toplantısında yardımcısı İrfan Saraloğlu yer aldı.