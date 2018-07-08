Henry farkı!

Belçika’da Roberto Martinez’in yardımcılarından olan Thierry Henry, maç sonrası verdiği dostluk görüntüleriyle alkış almaya devam ediyor.

Henry’nin aldıkları galibiyet sonrası Brezilyalı futbolcuları tek tek teselli etmesi beğeni topladı. Fransız antrenör aynı hareketi Japonya maçı başta olmak üzere diğer galibiyetlerde de aldı.