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HaberlerGalatasaray Haberleri Henry Onyekuru: Ben kalmak isterim
13.02.2020 - 00:15 |

Henry Onyekuru: Ben kalmak isterim

Galatasaray yıldız oyunculardan Henry Onyekuru, Alanya maçının ardından takımda geleceğiyle ilgili önemli açıklamalarda bulundu.

Henry Onyekuru: Ben kalmak isterim

Galatasaray'ın kiralık oyuncusu Henry Onyekuru, Alanyaspor karşılaşmasının ardından açıklamada bulundu.

Onyekuru'nun açıklamaları şu şekilde:

"Bugün karakterini ortaya koyan bir Galatasraay takımı vardı. Camiamız için takımımız için her şeyi yaptık. Sonuna kadar her şeyi yapan bir Galatasaray vardı. Bu ruhu ortaya koyduğumuz için, bu karakter için mutluyuz. Üzgünüz ama şu anda yapacak bir şey yok."

"Geçen sene beraber çok iyi başarılara imza attık. Taraftarımızla aramızda çok özel bağ var, geri dönmemi çok istediler, tekrardan formama kavuştum. Şu anda çok mutluyum."

"Taraftarımız benim için çok özel. Yorulduğum zamanlarda, düştüğüm zamanlarda beni motive ediyorlar. Şu anda başka bir kulübün oyuncusuyum ama kalbimden geçeni soruyorsanız, ben kalmak isterim."

Henry Onyekuru: Ben kalmak isterim

 

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