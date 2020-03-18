Henry Onyekuru derbiden sonra kayıplarda!

Henry Onyekuru, Galatasaray'ın Fenerbahçe deplasmanında 20 yıl sonra kazandığı derbide yıldızlaşmıştı.

TERİM GÖRÜŞECEK

Ancak Nijeryalı futbolcu büyük övgüler aldığı tarihi derbinin ardından düşüşe geçti. Gençlerbirliği maçında birçok fırsatı harcayan Onyekuru, Sivas ve Beşiktaş maçlarında da beklentilerin çok uzağında kaldı. 3 haftardır takımına gol veya asist katkısı yapamayan Onyekuru ile Fatih Terim'in özel olarak görüşme yapacağı belirtiliyor.

BELHANDA'NIN KREDİSİ BİTTİ

Beşiktaş derbisinde 11'de şans bulmasına rağmen beklentilerin çok uzağında kalan Belhanda kredisini bitirdi... Fatih Terim'in 45 dakika sabredebildiği Faslı futbolcuya ligin kalan döneminde 11'de forma vermeyi düşünmediği öğrenildi. Yönetim yeni sezon öncesi Belhanda ile yolları ayırmaya çalışacak.