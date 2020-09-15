Diğer

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerDiğer Haberleri Hentbolda Bölgesel Lig statüsü belli oldu
15.09.2020 - 14:39 | | ANKARA (AA)

Hentbolda Bölgesel Lig statüsü belli oldu

Türkiye Hentbol Federasyonu, 2019-2020 sezonu ertelenmiş Bölgesel Lig statüsünün yayınlandığını duyurdu.

Hentbolda Bölgesel Lig statüsü belli oldu
ABONE OL

 

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda, Bölgesel Hentbol Ligi oynanacak. Takımlara federasyon tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Bölgesel Lig; federasyonun hazırladığı statüde belirtilen niteliklere sahip spor kulüplerinin büyükler kategorisinde takımlarının yer aldığı ve takımların tescilli bulunduğu illerin coğrafi konumları dikkate alınarak düzenlenecek.

Şartları yerine getiren kadınlarda 13 ve erkeklerde 28 takım ertelenmiş bölgesel lig müsabakaları oynayacak. Grup müsabakaları sonucunda kadınlarda 8, erkeklerde ise 12 takım 2. Lig'e yükselecek.

Hentbolda Bölgesel Lig statüsü belli oldu

Murat Özen: "Beşiktaş Kalinic ile görüşmelerini sürdürüyor"
daha fazla video için
SON DAKİKA
  1. Erol Bulut'tan futbolcularına uyarı
    Erol Bulut'tan futbolcularına uyarı
  2. Aston Villa, Grealish ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
    Aston Villa, Grealish ile 5 yıllık sözleşme yeniledi
  3. Şenol Güneş'ten Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret
    Şenol Güneş'ten Trabzon Büyükşehir Belediyesine ziyaret
  4. Galatasaray'da rota UEFA Avrupa Ligi
    Galatasaray'da rota UEFA Avrupa Ligi
  5. Son Dakika | Ignacio Camacho, 30 yaşında futbolu bıraktı
    Son Dakika | Ignacio Camacho, 30 yaşında futbolu bıraktı



YAZARLAR
TÜM YAZARLAR

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Transfer haberleri | Denizlispor Fabiano Leismann'ı transfer etti

Transfer haberleri | Denizlispor Fabiano Leismann'ı transfer etti

Son dakika | Anadolu Efes'te 2 koronavirüs vakası

Son dakika | Anadolu Efes'te 2 koronavirüs vakası

Transfer Haberleri | Kylian Mbappe Real Madrid yolunda!

Transfer Haberleri | Kylian Mbappe Real Madrid yolunda!

Son dakika | Ozan Tufan'a Premier Lig'den kanca! Serbest kalma bedeli...

Son dakika | Ozan Tufan'a Premier Lig'den kanca! Serbest kalma bedeli...

Sıradaki Haber