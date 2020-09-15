Hentbolda Bölgesel Lig statüsü belli oldu

Federasyondan yapılan açıklamaya göre, 2019-2020 sezonunda, Bölgesel Hentbol Ligi oynanacak. Takımlara federasyon tarafından herhangi bir ödeme yapılmayacak.

Bölgesel Lig; federasyonun hazırladığı statüde belirtilen niteliklere sahip spor kulüplerinin büyükler kategorisinde takımlarının yer aldığı ve takımların tescilli bulunduğu illerin coğrafi konumları dikkate alınarak düzenlenecek.

Şartları yerine getiren kadınlarda 13 ve erkeklerde 28 takım ertelenmiş bölgesel lig müsabakaları oynayacak. Grup müsabakaları sonucunda kadınlarda 8, erkeklerde ise 12 takım 2. Lig'e yükselecek.