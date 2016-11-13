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13.11.2016 - 02:30 |

"Her şey eskisi gibi"

Kosova önünde ilk gole imzasını atan Burak Yılmaz, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"Her şey eskisi gibi"
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Türkiye - Kosova: 2-0
Türkiye - Kosova: 2-0
Türkiye - Kosova: 2-0
Türkiye - Kosova: 2-0Haberin Tüm Fotoğrafları

Kosova önünde ilk gole imzasını atan Burak Yılmaz “Her şey bıraktığımız gibiydi, eskisi gibiydi” dedi.

Başarılı futbolcu, “Biz burada bir aile gibiyiz. Maç öncesi ne olursa olsun kazanmamız gerekiyordu. Beraberlikte bile şansımız sıfıra inebilirdi. Bu yüzden 1. dakikadan 90. dakikaya kadar golü bulmak istedik. Oyunun üstünlüğü de, topun hakimiyeti de bizdeydi. Çok güzel bir maç oldu bizim için” diye konuştu.

Burak Yılmaz, “Artık tek tek bakmak lazım maçlara. Finlandiya’dan üç puan aldıktan sonra Kosova gelecek yeniden. Biz iyi oynadığımız sürece istediğimiz sonucu alabiliyoruz. Bazı şeyleri toparladığımızı ve her şeyin daha iyi olacağını düşünüyoruz” yorumunu da yaptı.

Burak, Lefter’i geçti

Türk Milli Takımı formasıyla 21 golü bulunan Burak Yılmaz, dün bir gole daha imzasını attı ve Lefter Küçükandonyadis’i geride bıraktı. Burak, en çok gol atanlar listesinde ikinci sırayı Tuncay Şanlı ile birlikte paylaştı.

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