Torku Konyaspor Teknik Direktörü Aykut Kocaman, 1-0 kazandıkları Trabzonspor maçına ilişkin "Kazandığımız için çok mutluyum" dedi.

Aykut Kocaman, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında yaptığı açıklamada, sezonun ilk yarısında 17 maçta 17 puan topladıklarını, ikinci yarı ise 9 maçta 17 puana ulaştıklarını söyledi.

Son 5 haftada kazandıkları puanlarla alt sıralarla ilişkilerini kestiklerini dile getiren Kocaman, Trabzonspor maçının da kendilerine özgüven verdiğini ifade etti.

Aykut Kocaman, maç öncesi oyuncularıyla konuştukları şeyleri büyük ölçüde gerçekleştirdiklerini belirterek, şöyle devam etti:

"Ali Çamdalı sakatlandığı andan itibaren özellikle sahanın merkezinde sıkıntı yaşamaya başladık. Trabzonspor da bunu iyi değerlendirdi. Arka arkaya çok net iki pozisyon buldu. Her şeyin doğru gittiği anda o pozisyonların gol olmaması bizim için şans oldu. İkinci yarı aynı düzende devam ettik. Rakip kaleye daha hızlı gitmeye başladık. Gol attıktan sonra Trabzonspor'un sahamıza gelmesine çok fazla izin vermedik. Kazandığımız için çok mutluyum."