Her yer kırmızı-beyaz

Konya Büyükşehir Torku Arena’daki maça futbolseverler büyük ilgi gösterdi. Tribünler karşılaşma öncesi tamamen dolarken, stadı çevreleyen tribünler kırmızı-beyaz renklerle süslendi. Stadın çatısına 45 Türk bayrağı asılırken, seyirciler için de koltuklara 42 bin bayrak bırakıldı.

Stadın dışındaki aydınlatma direklerinde de 3 metre eninde 5 metre yüksekliğinde 50 bayrak kullanıldı. Yaklaşık 300 Ukraynalı taraftar da kendilerine ayrılan bölümde takımlarını desteklemek için yerini aldı. Bu arada milli takım maçın oynanacağı Konya Büyükşehir Stadı’na gelişinde de taraftarlar tarafından coşkuyla karşılandı.

Ay-yıldızlı ekibi “Türkiye” sloganlarıyla karşılayan yüzlerce taraftar kırmızı-beyaz meşaleler yaktı. Takımlar sahaya çıktığında statta “Mehter Marşı” çalınırken, tribünler “Şehitler ölmez vatan bölünmez” şeklinde slogan atarak terör olaylarını lanetledi.

Maç sırasında da Milli Takıma müthiş bir destek veren taraftarlar, uzun süre “Ne Mutlu Türküm diyene”, “Vatan sana canım feda” tezahüratları yaptı.