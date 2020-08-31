Herkes bekledi, Messi gelmedi! Gözyaşlarına boğuldu...

Gözyaşlarını tutamadı

Barcelona’da Lionel Messi gündemi bitmiyor. Barça’da dün itibariyle krize yeni bir sayfa daha eklendi. Arjantinli futbolcu yeni sezon hazırlıkları yapan takımının sağlık kontrolü ve PCR testlerine katılmadı. Tüm takımın girmek zorunda olduğu koronavirüs testi için tesislerde olması gereken Arjantinli futbolcu kurala uymayarak gelmedi. Messi formalı küçük bir taraftarın tesis önünde çökerek ağlaması herkesi etkiledi.

Tazminat riski bitti

İspanya basını, Messi-Barcelona kriziyle alakalı yeni bir gündem paylaştı. Sport’ta, Messi’nin sözleşme feshi için konan 700 milyon euroluk tazminat maddesinin aslında 2019-20 sezonu bitimiyle sona erdiği ortaya çıktı. Barça Yönetimi için “skandal” olarak belirtilen bu gelişme sonrası gözler Messi ve avukatlarına döndü. Tek taraflı fesih için işlemler hızlandı. Tüm gözler Inter, PSG ve M.City üçlüsüne döndü.