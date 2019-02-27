27.02.2019 - 22:25 | | Skorer
Herkes bunu konuşuyor! Emre Belözoğlu ve Arda Turan...
Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu ve Arda Turan'ın antrenmandaki diyaloğu dikkat çekti.
Spor Toto Süper Lig'in geride kalan 23 haftalık bölümünü 51 puanla lider tamamlayan Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu idmanda şov yaptı.
38 yaşındaki futbolcu, köşe vuruşu noktasından topu kaleye sokmaya çalıştı. Vuruşlar sırasında takım arkadaşı Arda Turan ile diyaloğu dikkat çekti.
Emre Belözoğlu'nun isabetsiz vuruşu sonrası Arda Turan'ın tekniği anlatırken "Barcelona'da bunu oynuyorlardı antrenmanda. Çok zor bu" dediği duyuldu.
Arda Turan, başarılı vuruşlardan sonra Emre'ye "İyi bir eğitmenim" diye takıldı. Toplam 5 atış yapan tecrübeli isim, 3 tanesini ağlara gönderdi.