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28.09.2014 - 11:56 |

Herkes bunu konuşuyor! Guardiola ve o taktik...

Bayern Münih'in başına geçtiği günden bu yana takımının dizilişini sürekli değiştiren ve beklenmedik hamleler yapan Pep Guardiola, yine çok ilginç bir strateji ile karşımıza çıktı... Üstelik bunun sinyallerini maçtan önceki bir fotoğrafta vererek...

Herkes bunu konuşuyor! Guardiola ve o taktik...
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Bayern Münih, deplasmanda Köln'ü 2-0 yenerken, ortaya çıkan bir fotoğraf herkesi hayrete düşürdü...

Guardiola'nın çalışma ofisinde çekilen bir fotoğrafı, Köln maçı öncesinde basına servis edilmişti. Ancak İspanyol teknik adamın yan tarafında, duvarda asılı olan taktik tablosu, pek dikkatleri çekmemişti. O andaki saha dizilişinin, tesadüfen oluştuğu düşünülüp, üzerinde durulmamıştı.

Herkes bunu konuşuyor Guardiola ve o taktik...


Ancak Köln maçından sonra, bu fotoğrafın önemi ortaya çıktı. Çünkü Bayern Münih, rakibi karşısında zaman zaman bu dizilişle mücadele etti. Neuer'in orta sahada olduğu, 10 hücumcu ile oynanan bu sistem, büyük bir şaşkınlık yarattı. Normal şartlarda büyük bir ütopyadan ibaret olacak bu saha dizilişi, Pep Guardiola ve takımı tarafından bizzat sahaya yansıtıldı...

(Ntvspor)

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