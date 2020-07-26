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HaberlerFenerbahçe Haberleri Herkes gitti, Emre Belözoğlu Kadıköy'de tekrar sahaya çıktı!
26.07.2020 - 07:00 |

Herkes gitti, Emre Belözoğlu Kadıköy'de tekrar sahaya çıktı!

Futbola veda eden Emre Belözoğlu maç sonunda duygusal anlar yaşadı. Emre herkes gittikten sonra tekrar sahaya çıktı. Yıldız isim çimlerde dua etti, vedasını tamamladı.

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Futbola veda eden Emre Belözoğlu son lig karşılaşmasında gol atma gururunu yaşadı.  Deneyimli kaptan Çaykur Rizespor önünde bulduğu penaltı golüyle unutulmaz bir gole imzasını koydu.  Kariyerinin son golünü atan tecrübeli futbolcuyu tüm arkadaşları kutladı. Emre Belözoğlu futbol serüvenindeki 81. golünü kaydetti.

Duygusal anlar

Emre Belözoğlu maç sonunda duygusal anlar yaşadı. Soyunma odasında üstünü değiştiren emektar futbolcu, Ülker Stadı çimlerine tekrar çıktı. Saha ortasında çöken ve duygusal anlar yaşayan Emre, dua etti, vedasını tamamladı.

Herkes gitti, Emre Belözoğlu Kadıköyde tekrar sahaya çıktı

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Herkes gitti, Emre Belözoğlu Kadıköyde tekrar sahaya çıktı

 

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