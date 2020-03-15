Hes Kablo Kayserispor-BtcTürk Yeni Malatyaspor

Corona virüs sebebiyle tüm maçların seyircisiz oynandığı Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Pazar seansının ilk maçında Kayserispor evinde Malatyaspor'u konuk ediyor.

Ligde kümede kalma savaşı veren ev sahibi Kayserispor 19 puanla son sırada yer alıyor. Aynı şekilde lige tutunmaya çalışan diğer ekip Malatyaspor ise 25 puanla 15. sırada...

Saat 13.30'da başlayacak ve Kadir Has Stadı'nda oynanacak bu maçı Ali Şansalan yönetecek.

KAYSERİSPOR-MALATYASPOR: 0-0(MAÇ HENÜZ BAŞLAMADI)

İKİ TAKIMIN 11'İ

KAYSERİSPOR: Lung, Emre, Diego Angelo, Hasan Hüseyin, Henrique, Kvrzic, Mesanovic, Dja Djedje, Mensah, Sapunaru, Campanharo

MALATYASPOR: Farnolle, Sakıb, Mustafa, Mina, Chebake, Acquah, Robin, Fofana, Murat, Gökhan, Umut

Lautaro Martinez'i izliyoruz...