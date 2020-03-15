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15.03.2020 - 12:46 |

Hes Kablo Kayserispor-BtcTürk Yeni Malatyaspor (CANLI)

Süper Lig'in 26. haftasında Kayserispor ile Malatyaspor kozlarını paylaşıyor.

Hes Kablo Kayserispor-BtcTürk Yeni Malatyaspor (CANLI)

Corona virüs sebebiyle tüm maçların seyircisiz oynandığı Süper Lig'de 26. hafta heyecanı devam ediyor. Pazar seansının ilk maçında Kayserispor evinde Malatyaspor'u konuk ediyor.

Ligde kümede kalma savaşı veren ev sahibi Kayserispor 19 puanla son sırada yer alıyor. Aynı şekilde lige tutunmaya çalışan diğer ekip Malatyaspor ise 25 puanla 15. sırada...

Saat 13.30'da başlayan ve Kadir Has Stadı'nda oynanan maçı Ali Şansalan yönetiyor.

KAYSERİSPOR-MALATYASPOR: 2-0 (İLK YARI SONUCU)

GOLLER: 22' Mesanovic, 42' Pedro Henrique 

PENALTI KAÇTI: 45+3' Mensah(Kayserispor)

İKİ TAKIMIN 11'İ

KAYSERİSPOR: Lung, Emre, Diego Angelo, Hasan Hüseyin, Henrique, Kvrzic, Mesanovic, Dja Djedje, Mensah, Sapunaru, Campanharo

MALATYASPOR: Farnolle, Sakıb, Mustafa, Mina, Chebake, Acquah, Robin, Fofana, Murat, Gökhan, Umut

Hes Kablo Kayserispor-BtcTürk Yeni Malatyaspor (CANLI)

Lautaro Martinez'i izliyoruz...

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