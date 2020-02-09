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09.02.2020 - 13:23 |

Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor, Kadir Has Stadı’nda Antalyaspor ile karşılaşıyor.

Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor (CANLI)

Süper Lig'de 21. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.

Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetiyor.

 KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)

İLK 11'LER

Hes Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Pedro, Miguel Lopes, Mesanovic, Dja Djedje, Mensah, Sapunaru, Diego Angelo, Gustavo, Mario Situm

Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Charles, Kudryashov, Fredy, Chico, Amilton, N'Dinga, Sinan, Hakan, Veysel, Bünyamin

Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor (CANLI)

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