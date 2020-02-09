09.02.2020 - 13:23 |
Hes Kablo Kayserispor - Fraport TAV Antalyaspor (CANLI)
Süper Lig’in 21. haftasında Kayserispor, Kadir Has Stadı’nda Antalyaspor ile karşılaşıyor.
Süper Lig'de 21. hafta maçında Hes Kablo Kayserispor kendi sahasında Fraport TAV Antalyaspor'u konuk ediyor.
Saat 13.30'da başlayan mücadeleyi hakem Koray Gençerler yönetiyor.
KAYSERİSPOR - ANTALYASPOR: 0-0 (İLK YARI OYNANIYOR)
İLK 11'LER
Hes Kablo Kayserispor: Lung, Emre Taşdemir, Pedro, Miguel Lopes, Mesanovic, Dja Djedje, Mensah, Sapunaru, Diego Angelo, Gustavo, Mario Situm
Fraport TAV Antalyaspor: Boffin, Charles, Kudryashov, Fredy, Chico, Amilton, N'Dinga, Sinan, Hakan, Veysel, Bünyamin