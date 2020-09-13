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13.09.2020 - 16:27 |

Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa (CANLI)

Kasımpaşa, Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk haftasında Hes Kablo Kayserispor'a konuk oluyor.

Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa (CANLI)
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Süper Lig'de 2020-2021 sezonunun ilk maçında Hes Kablo Kayserispor', Kasımpaşa'yı ağırlıyor.

Saat 17.00'de başlayan ve Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmayı hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetiyor.

Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa (CANLI)

İLK 11'LER

Kayserispor:  Lung, Oğuzhan, Hasan Hüseyin, Lopes, Kvrzic, Ömer Uzun, Sapunaru, Yasir, Uzodimma, Campanharo, Situm

Kasımpaşa: Ramazan, Hadadi, Tirpan, Jeanvier, Varga, Brecka, Pavelka, Aytaç, Hajradinovic, Yusuf, Gohou

 

Hes Kablo Kayserispor - Kasımpaşa (CANLI)

 

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