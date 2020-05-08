Futbol

MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
Haberlerİngiltere Premier Lig Haberleri Heung-min Son terhis oldu
08.05.2020 - 12:34 | | İSTANBUL (AA) -

Heung-min Son terhis oldu

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle Premier Lig'e verilen arada 27 yaşındaki Güney Koreli futbolcu askere gitti ve 3 haftalık zorunlu eğitim kampı görevini bitirdi.

Heung-min Son terhis oldu
ABONE OL

İngiltere Premier Lig ekibi Tottenham'da forma giyen Son Heung-min, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle liglere verilen arada zorunlu askerlik görevini yerine getirdi.

İngiliz kulübün Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Son Heung-min, Güney Kore'deki zorunlu askerlik görevini tamamladı. Gelecek hafta Londra'ya dönecek. Tebrikler ve görüşmek üzere." ifadeleri kullanıldı.

27 yaşındaki Son, bugün ülkesi Güney Kore'de Jeju Adası'ndaki deniz piyade talim kampında 3 haftalık askerlik eğitimi görevini bitirdi.

Güney Koreli futbolcunun askerlik görevini tamamen yerine getirmesi için 2023 yılına kadar kamu hizmeti yükümlülüklerini tamamlaması gerekiyor.

İngiltere'de koronavirüs nedeniyle askıya alınan liglerin mayıs ayında da başlamayacağı açıklanmıştı.

Quark.Models.Entities.SuperContent?.Title
İlgili Haber
Sergen Yalçın:

Heung-min Son terhis oldu

 

 

Daegu'nun parlayan Brezilyalı yıldızı: Cesinha
daha fazla video için

Son Dakika Spor Haberleri

TÜM HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalyaspor, Charles'i şehre getirecek

Antalyaspor, Charles'i şehre getirecek

Kayserispor Başkanı Gözbaşı endişeli

Kayserispor Başkanı Gözbaşı endişeli

Sırbistan'dan Euroleague için resmi başvuru

Sırbistan'dan Euroleague için resmi başvuru

Roma taraftarından isyan: Ligi durdurun

Roma taraftarından isyan: Ligi durdurun

Sıradaki Haber