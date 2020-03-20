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HaberlerFenerbahçe Haberleri Heykeline maske takılmasına Alex'ten teşekkür
20.03.2020 - 10:03 |

Heykeline maske takılmasına Alex'ten teşekkür

Fenerbahçe'nin efsanelerinden Alex de Souza, heykeline maske takılmasına teşekkür etti.

Heykeline maske takılmasına Alex'ten teşekkür

Fenerbahçe'nin efsane futbolcularından Alex de Souza, kişisel Instagram hesabından Kadıköy'deki heykeline maske takılmasına teşekkür etti.

Akşam saatlerinde ortaya çıkan ve sosyal medyada yayılan fotoğrafın ardından Alex de Souza Instagram hesabından maske takılmış heykelini paylaştı.

Alex heykele maske takılmasına "Teşekkür ederim" sözleriyle karşılık verdi

Heykeline maske takılmasına Alexten teşekkür

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