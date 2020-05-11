Hidayet Türkoğlu: "EuroLeague temsilcileriyle görüşüyoruz"

Liglerin tescil kararı sonrası TBF Başkanı Hidayet Türkoğlu, yayıncı kuruluşa açıklamalarda bulundu.

"Olumsuz bir geri dönüş olmadı"

"En büyük şansımız, bütün süreci değerli kulüplerimizle konuşarak yapıyoruz. Göreve geldiğimizden beri basketbolda atılacak adımlarda herkesle şeffaf bir şekilde konuşuyor ve hareket ediyoruz. Anadolu Efes olsun, diğer takımlar olsun, bizim mevzuatlarımızı ve gerekçelerimizi çok iyi bildiği için, şu ana kadar çok şükür olumsuz bir geri dönüş olmadı. Bu da bizi çok mutlu ediyor."

"Ligin 16 takımdan düşmesi..."

"Yaklaşık 1 yıldır, ligimizin daha kaliteli, sürdürülebilir olması için; direktörlerimiz, kulüplerimizle birlikte bir mali kriter kıstası getirdiler. Bu yapıda, her takımın bu süreçte olup-olamayacağını önümüzdeki günlerde göreceğiz. Bu kriterleri karşılamaları durumunda, önümüzdeki yıllarda ligin 16 takımdan düşmesi ya da daha fazla takımla olması gibi süreçlerle karşılaşıyor olacağız."

"EuroLeague temsilcileriyle görüşüyoruz"

Dünyadaki 50 federasyon, FIBA çatısı altındadır. FIBA, bütün organizasyonlarını bitirmiş durumda. Biz de FIBA'ya bağlı olduğumuz için, onlarla hareket ediyoruz. Bu açıdan, bizim açımızdan olumsuz bir şey yaratacağını düşünmüyoruz. EuroLeague'deki 18 takımın bir ülkede toplanması, normal lig usulü oynanması sonra play-off'un oynanması, takımların oraya gidip karantina sürecinde kalması, antrenmanları yapması, ligin başlaması vs. derken, en az 2.5 aylık bir süreçten bahsediyoruz. Gerek EuroLeague temsilcileriyle, gerek bizi orada temsil eden kulüplerimizle konuşuyoruz ama bir spor adamı olarak bu alternatifi çok gerçekçi bulmuyorum. Hepimiz için hayırlı olmasını diliyoruz. Bu kararı alırken ilk düşüncemiz sağlıktı. Herkesin bilmesini isteriz ki, sağlığın dışında da basketbolu operasyonel anlamda da yapabilmemiz gerçekten çok zordu. İnşallah doğru bir karar almışızdır, hepimize hayırlı olsun" dedi.

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